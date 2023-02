Ask 10,37

Der DAX 40 setzte nicht nur mit dem fünfmaligen Halten der 15.264, sondern auch dem „Festbeissen“ im oberen Trenddrittel ein Zeichen. Die Konsolidierung auf hohem Niveau setzt sich fort.

Das Handelsvolumen zeigt sich allerdings leicht unterdurchschnittlich. Dies untermauert die aktuelle Tendenz.

Sowohl der Trendfolgeindikator MACD als auch die Slow-Stochastik zeigen sich nach wie vor neutral. Der MACD tendiert parallel. Die kurzfristige Slow-Stochastik ebenfalls.

Beide Konstellationen (MACD & Slow-Stochastik) zeugen daher zumindest von einer Verlangsamung der aktuellen Tendenz auf sehr hohem Niveau. Der DAX 40 zeigt sich nun eine Etage höher zwischen 15.652 und 15.365 (50%-Fibonacci-Projektion).

In diesem Bereich wird er auch am heutigen Mittwoch in den Handel starten. Die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gewinnmitnahmen ist aber nach wie vor gegeben.

Der bisher verlässliche strategische Support bei 14.980 Punkten hat sich nun auf einen operativen Support bei 15.264 Zähler verschoben. Der seit November eingeschlagene Aufwärtsmodus ist weiterhin charttechnisch intakt.

Die Bollinger-Bänder untermauern die charttechnische Situation. Das Obere Bollinger-Band tendiert bei 15.586. Das stützt die These einer Seitwärtstendenz zwischen 15.652 und 15.365 Indexzählern für den heutigen Handelstag.

Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt weiterhin intakt.

Der DAX befindet sich weiterhin im oberen Drittel dieses seit November 2022 intakten Aufwärtsmodus. Auch der Ichimoku-Indikator zeugt von positiver Trendfolge.

Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind trotzdem weiterhin mit eingeschlossen. Blick nach oben – Stopps nach unten…

Fazit:

DAX setzt technische Vorzeichen aus 2022 weiter um

Trendfolge intakt – Kurzfristige Gewinnmitnahmen möglich

