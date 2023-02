Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

Im selben Zeitraum stieg die Nvidia-Aktie sogar um 43 Prozent. Der jüngste Hype um Künstliche Intelligenz (KI) und den Chatbot ChatGPT kam ihr dabei zugute. Der US-Entwickler bekommt von rund 64 Prozent der Analysten den Stempel "Kaufen". Allerdings sieht der Konsens nach der beeindruckenden Neujahrsrallye ein durchschnittliches Abwärtspotenzial von 3,2 Prozent.

Einen Fürsprecher hat Nvidia in Fondsmanager Jeremy Gleeson, der den 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Technologiefonds AXA Framlington Global Technology Fund verwaltet: "Nvidia hat eine Reihe von Produkten, die viele der spannenden Aspekte des Technologiesektors berühren, darunter Spiele und Grafik, Rechenzentren, KI, maschinelles Lernen sowie die Automobilindustrie. Sie werden als Nutznießer von Innovationen wie ChatGPT gesehen", sagte er gegenüber CNBC.

Wedbush Senior Analyst Dan Ives hat für beide Chip-Unternehmen Lob übrig: "Nvidia ist der beste Weg, um die KI-Chancen an der Chipfront zu nutzen. Dies ist ein Kampf wie bei Game of Thrones. KI wird bleiben. Nvidia ist ein großartiger Kandidat an dieser Front. TSMC ist ein globaler Chip-Erholungswert, der mit Nvidia auf der linken Spur der Innovation gut positioniert ist", sagte er gegenüber CNBC. Anleger, die sich nach langfristigen Positionen für diese KI-Wette umschauen, seien mit Nvidia gut beraten. Anleger, die kurzfristige Investments bevorzugen, seien bei TSMC an der richtigen Adresse, so Ives weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion