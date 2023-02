NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag vor allem im Tech-Sektor eine Erholung ab. Diese wird mit angetrieben von einem starken Nvidia -Ausblick. Der Nasdaq 100 wurde vom Broker IG eine Stunde vor dem Auftakt 0,8 Prozent höher auf 12 157 Zähler taxiert. Beim Dow Jones Industrial lässt die Taxe ein Plus von 0,1 Prozent auf 33 079 Zähler erwarten.

Nach dem erneuten Kursrutsch am Dienstag war der Dow am Vortag kurz vor Schluss noch auf das tiefste Niveau seit Anfang Januar abgerutscht, weil die Verunsicherung nach dem veröffentlichten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed noch anhielt. Beim technologielastigen Nasdaq 100 war am Mittwoch erstmals seit Februar wieder die runde 12 000-Punkte-Marke in Gefahr geraten, die aber letztlich gehalten werden konnte.