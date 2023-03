Der Preisverfall bei Palladium setzte sich auch zuletzt (übergeordnet) fort. Das Erreichen der 1.400 US-Dollar markierte einen weiteren Tiefpunkt. Aktuell ist eine leichte Stabilisierung der Lage zu beobachten. Das Ganze ist jedoch noch mit Vorsicht zu genießen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium hieß es unter anderem „[…] Im Dezember vergangenen Jahres scheiterte ein letztes Aufbäumen. Palladium unternahm damals noch einmal den Versuch, erneut über die 2.000 US-Dollar zu laufen. Nach zähem Ringen musste Palladium schließlich vom Vorhaben ablassen. Die Resignation manifestierte sich in weiteren Abgaben. Kürzlich erreichte die Bewegung schließlich die wichtige Unterstützung von 1.500 US-Dollar. Eine erfolgreiche Verteidigung wäre eminent wichtig gewesen. Doch von dieser Hoffnung musste sich das Edelmetall verabschieden. Für Palladium tut sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential in Richtung 1.300 US-Dollar auf. Erst die Rückeroberung der 1.700 US-Dollar würde nachhaltige Entlastung mit sich bringen.“

Der Bruch der 1.500 US-Dollar manifestierte sich. Das Edelmetall setzte seinen Weg gen Süden fort und erreichte hierbei den Preisbereich von 1.400 US-Dollar. Ob damit die Korrektur bereits ausgestanden ist, bleibt abzuwarten. Die Dominanz des Abwärtstrends (grün dargestellt) mahnt diesbezüglich zur Vorsicht.

Wir hatten in unserer letzten Kommentierung die 1.300 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel auf der Unterseite herausgearbeitet. Solange Palladium unterhalb von 1.500 US-Dollar notiert, bleibt dieses Szenario aktiv. Ohnehin würde erst ein Comeback des Edelmetalls oberhalb von 1.700 US-Dollar die aktuell sehr prekäre Situation entspannen.