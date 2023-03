Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Erneut konnte sich der DAX besser als die wichtigen Wall Street Barometer Dow Jones und S&P500 entwickeln. Der direkte Vergleich zeigt dies eindeutig auf, auch wenn in Summe alle großen Indizes die Woche im roten Bereich (der Nikkei beendet seine Handelswoche vor den US-Arbeitsmarktdaten) beendeten. Rund 4 Prozent Abschlag im Nasdaq sind hier fast schon besorgniserregend:

Ranking Indizes international 2023-03-11

Da das US-Technologiebarometer damit die nicht nur die Tiefs aus dem März brach, sondern vor allem am Freitag dann das Momentum auch bis zu den Januarnotierungen ausdehnte, könnte ein weiteres Verkaufssignal sein:

20230311 Nasdaq-100 Tiefs

Für den Dow Jones skizziert sich die Lage ähnlich. Auch dort gab es einen Bruch einer Unterstützung und damit auch den Ausbruch aus der großen Seitwärtsrange, die wir in der Vorwochenanalyse am 05.03.2023 skizziert hatten:

20230311 Dow Jones Support

Darunter gibt es erst einmal wenig naheliegende Orientierungsmarken, an denen technisch eine Unterstützung abzuleiten ist.

Das Sentiment ist deutlich in den Angst-Bereich umgeschlagen, wie der Fear and Greed Index aufzeigt:

Fear and Greed Index am 2023-03-11

Ausführlich habe ich dies in der Samstagsanalyse der Wall Street hier als Video für Dich aufbereitet und auch die Gründe für den Abschwung skizziert:

Wie ich dies im US-Handel mit konkreten Trades umsetze, zeige ich Dir gern wieder ab Montag auf - beachte bitte die Zeitumstellung in den USA, sodass die Wall Street nun schon 14.30 Uhr europäischer Zeit öffnet:

AndreasBernstein Livetrading WALL-STREET

Kommen wir direkt auf den DAX zu sprechen.

DAX-Chartanalyse für Dein Trading

Wir müssen weiterhin über die Range im mittelfristigen Chartbild sprechen. Sie war in der Vorwoche (und zugegeben auch in den Wochen zuvor) immer der Aufhänger für die größere Analyse des Marktes (Rückblick):

20230304 DAX XETRA 3 Monate

Der Versuch des Ausbruchs aus der breiten DAX-Range scheiterte vor zwei Wochen auf der Unterseite und in dieser Woche dann noch einmal auf der Oberseite. Ich habe dies entsprechend optisch kenntlich gemacht:

20230312 DAX Xetra Rangebereich

Trotz dieser neuen Jahreshochs kamen die Kurse somit im Sinne der übergeordneten Aufwärtsbewegung seit Oktober nicht weiter in Schwung. Zinsspekulationen in den USA und die Story um die Silicon Valley Bank, welche in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist und Erinnerungen an Lehman Brothers weckt, standen im Fokus und kehrten das Momentum ab Dienstagnachmittag um. Damit sind wir einmal fast durch die gesamte Range gelaufen:

20230312 DAX Xetra Wochenfazit

Die Tagesparameter der jeweiligen XETRA-Tage habe ich Dir hier zusammengefasst:

Verbunden mit einem solchen Momentum war dann auch das GAP-close auf der Unterseite aus der Woche zuvor und die Entstehung eines neuen großen GAPs am Freitag:

20230312 DAX Xetra Wochenfazit2

Mit den Abgaben vom Freitagabend an der Wall Street ist der Markt noch einmal nach dem XETRA-Schluss etwas tiefer gefallen. Genau dies sind dann die Voraussetzungen für den Wochenstart:

20230312 DAX Freitagabend

Treffen wir noch einmal auf das Monatstief und damit auf die Extremwerte beim Ausbruchsversuch aus der Range an der Unterseite? Sollte dieser Support nicht halten, sind technisch dann die 15.000 das Mindestziel.

Auf die Eröffnung am Montag dürfen wir also sehr gespannt sein. Handle sie gern mit mir im Livetrading-Webinar DAX die jeweilige DAX-Eröffnung und begleite den Austausch in der Community:

AndreasBernstein Livetrading DAX

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine der neuen Handelswoche

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt. Spannend wird Adobe, FedEx und auch Meta Platforms sein:

20230311 Earnings Woche

Terminlich stehen in der neuen Woche weitere Daten zur US-Inflation auf der Agenda. Die einzelnen Handelstage werde ich in den jeweiligen Tagesanalysen erörtern.

Als Übersicht sind die Eckdaten mit der höchsten Priorität hier jedoch schon einmal verankert.

Wochentermine Börse ab 2023-03-12

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Alle Chartbilder aus dieser Analyse bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff