NEW YORK (dpa-AFX) - In der US-Bankenkrise steht offenbar mit der First Republic Bank das nächste Institut vor großen Problemen. Die Aktien des Geldhauses brachen am Montag um weitere bis zu fast 80 Prozent ein. Zuletzt konnten sie den Verlust zwar auf 64 Prozent eindämmen. Doch mit den vorangegangenen Kursabschlägen hat sich ihr Wert um insgesamt rund drei Viertel verringert. Nach Silvergate Capital und der Silicon Valley Bank (SVB) war am Wochenende die Signature Bank der Krise in den Vereinigten Staaten zum Opfer gefallen.

Am Sonntagabend hatte First Republic mitgeteilt, dank Vereinbarungen mit der US-Notenbank Fed sowie der Großbank JPMorgan über mehr als 70 Milliarden US-Dollar ungenutzter liquider Mittel zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeiten zu verfügen. Die Anleger zeigten sich davon aber wenig beeindruckt.