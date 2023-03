Usbekistan kündigt Referendum zur Verfassungsreform an

Taschkent, Usbekistan, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Das usbekische Parlament

(Oliy Majlis) gab bekannt, dass es eine Reihe von Änderungen an der Verfassung

des Landes verabschiedet hat. Diese Reformen werden dem Land nun in einem für

den 30. April angesetzten Referendum zur endgültigen Zustimmung direkt durch die

Bürger Usbekistans vorgelegt.



Im Rahmen der vorgeschlagenen Reformen wird die Verfassung das Land zu einem

stärkeren Schutz der Menschenrechte, fairen und offenen demokratischen Werten

und Gleichberechtigung innerhalb der vielfältigen multireligiösen und

multiethnischen Bevölkerung Usbekistans verpflichten. Die Verfassungsänderungen

zielen außerdem darauf ab, die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, der

demokratischen Vertretung, der Gewaltenteilung und einer gestärkten

Zivilgesellschaft zu verankern. Darüber hinaus unterstützen die Reformen die

wirtschaftliche Entwicklung in einem sicheren Investitions- und

Unternehmensumfeld und führen wichtige Umweltschutzmaßnahmen ein.