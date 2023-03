Frische Konjunkturdaten aus den USA und aus der EU

Im Report erklärt Ihnen Dr. Dennis Riedl welche Megatrends die Aktienmärkte beherrschen werden. Welche Megatrends das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollten, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor!

Konjunkturdaten

00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 02/23

01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertraeun 03/23

01:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

06:30 Uhr, Niederlande: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 Uhr, Spanien: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 02/23

09:15 Uhr, Frankreich: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

13:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (vorläufig)

14:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 03/23



