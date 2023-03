LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties will für das vergangene Geschäftsjahr überraschend keine Dividende zahlen. Das Unternehmen begründete dies in einer am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung mit der Unsicherheit mit Blick auf die Bewertungen, die steigenden Finanzierungskosten und den begrenzten Zugang zu den Kapitalmärkten. Zuletzt hatte der Vorstand noch angekündigt, eine Dividende zahlen zu wollen. Von Bloomberg befragte Experten hatten sogar mit einer leichten Erhöhung der direkten Gewinnbeteiligung auf 85 Cent je Aktie gerechnet. Die Aktie brach im frühen Handel um fast 13 Prozent ein. Das Papier der Mutter Aroundtown verlor im MDax mehr als fünf Prozent.

Die Nettomieteinnahmen zogen im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf rund 396 Millionen Euro an. Der Großteil des Anstiegs stammt aus den jüngsten Zukäufen, der Rest von Mietsteigerungen und niedrigerem Leerstand. Unter dem Strich blieb in dem Berichtszeitraum ein Gewinn von 179 Millionen Euro übrig, gut 70 Prozent weniger als im Vorjahr. Das lag vor allem an einer niedrigeren Neubewertung des Immobilienbestands.

Im Blick hat der Konzern wie auch andere Unternehmen aus der Branche seine Verschuldung. Grand City Properties habe im vergangenen Jahr mehr als 615 Millionen Euro seiner Schulden zurückgezahlt, teilte der Immobilienkonzern weiter mit. Unter anderem habe das Unternehmen Wandelanleihen und vorzeitig einen Kredit mit kürzerer Laufzeit abgelöst.

Die Kosten für Fremdkapital blieben für das Unternehmen mit 1,3 Prozent niedrig, bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,9 Jahren. Der Konzern verfüge über liquide Mittel von rund 429 Millionen Euro, die die Fälligkeiten der Schulden bis zum zweiten Quartal 2025 abdeckten.

Grand City Properties ist mit seinen knapp 64 300 Wohnungen insbesondere in dicht besiedelten Gebieten Deutschlands aktiv, so etwa in Berlin, Nordrhein-Westfalen, in der Region Halle-Leipzig-Dresden sowie im Rhein-Main-Gebiet. Zudem ist Grand City Properties unter anderem auch in Metropolen wie London und München vertreten. Größter Aktionär ist der Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown , der 59 Prozent am Unternehmen hält./mne/men/tih