Hoher Kunden- und Mieternutzen, geringer Energieverbrauch, hohe Wertstabilität: Nahversorgungsimmobilien; Bildnachweis: Habona Invest

Institutionelle Investoren freuen sich über allerhöchste Produktqualität

Die Frankfurter Habona Invest-Gruppe erwirbt für den offenen Immobilienspezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger (Inst.)“ einen weiteren Lebensmittelmarkt im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Neubau liegt bei über neun Millionen Euro. Die Nahversorgungsimmobilie ist langfristig an den Ankermieter Rewe vermietet.

Habona hat das Ankaufsobjekt von dem Hamburger Projektentwickler Procom Invest für den offenen Spezialfonds erworben, der in Kooperation mit der Deka aufgelegt wurde. Service-KVG des Spezial-AIF für institutionelle Investoren ist die Hamburger Hansainvest.

Wichtiger Beitrag für eine sichere und nachhaltige Grundversorgung

Der Neubau, der im Dezember 2022 eröffnete, befindet sich in etablierter Lage direkt an der Hauptverkehrsachse zur Kernstadt Rauschenberg, einer insgesamt rund 4.400 Einwohner aufweisenden Landgemeinde. Als alleiniger Nahversorgungsstandort mit dem Ankermieter Rewe ergänzen auf der ca. 1.600 m² großen Verkaufsfläche ein Backshop mit Bistro und Außenbereich und eine Bankfiliale das Angebot. Den Kunden stehen 115 Pkw-Parkplätze zur Verfügung.

Der Neubau zeichnet sich durch ein Green-Building-Konzept aus und wurde mit einer ressourcenschonenden Haustechnik ausgestattet. Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen arbeiten mit natürlichem Kältemittel. Die Abwärme der verglasten Kühl- und Tiefkühlmöbel wird für die Raumheizung verwendet. Nach Angaben von Rewe benötigt die Immobilie so rund 30 bis 40 % weniger Energie als eine herkömmliche Nahversorgungsimmobilie.

Über Habona Invest

Habona Invest ist ein auf Nah- und Grundversorgungsinvestments spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2009 gegründete Unternehmen hat bisher acht geschlossene Publikums-AIF in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und Kindertagesstätten, den offenen Publikums-Immobilienfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland sowie drei offene Immobilienspezialfonds aufgelegt und über 850 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Nach erfolgreicher Auflösung der ersten fünf Privatanleger-Fonds managt Habona aktuell ein Vermögen von rund 1 Milliarde Euro. Der jährlich publizierte Habona Report ist Deutschlands einziger auf Nahversorgung fokussierter Markt- und Trendbericht. Weitere Informationen: Habona Invest

