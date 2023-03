UBS übernimmt Credit Suisse – Spannung am Montag!

Es ist vollbracht! Gegen 18.00 Uhr finalisiert sich der Poker in der Schweiz, der noch einige Stunden bis zur Eröffnung der Futures Zeit gehabt hätte. “ UBS AGREES TO BUY CREDIT SUISSE FOR MORE THAN $2 BILLION – FT” läuft über den Ticker. Damit wird die Credit Suisse mit einen hohen Abschlag zum Kurs am Freitag (60-70 Prozent) an die UBS verkauft. Für Credit Suisse-Aktionäre gibt es also kein Happy-End. Der Markt könnte erleichtert reagiere, nachdem die großen europäischen Banken zuletzt über 20 Prozent gefallen waren. Mittelfristig wird es spannend, ob der Markt eine neue Bankenkrise antizipiert. Wir sind bei Feingold Research am Freitag “long” auf den DAX gegangen, werden etwaige Gewinne am Montag kassieren. Über 15.000 Punkte bieten sich wieder neue Shorts / Absicherungen an. Alles in unserem Börsendienst.