Uranium Energy Corp ernennt Trecia Canty zum Mitglied des Vorstands

Corpus Christi, Texas, 20. März 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ...) freut sich, die Ernennung von Trecia Canty zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Trecia Canty verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, strategische Transaktionen, Corporate Governance, Compliance, Unternehmensrisiken und ESG und hat umfangreiche Erfahrungen in der Energiebranche, einschließlich Exploration und Produktion, öffentliche Versorgungsunternehmen, Pipelines und damit verbundene Geschäfte in den Vereinigten Staaten und Kanada. Frau Canty ist derzeit Senior Vice President, General Counsel und Corporate Secretary sowie Mitglied des Executive Committee von PBF Energy Inc. (NYSE: PBF), einem Fortune-200-Unternehmen, das zu den größten unabhängigen Erdölraffinerien und Lieferanten von markenlosen Kraftstoffen, Heizöl, petrochemischen Rohstoffen, Schmierstoffen und anderen Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten gehört. Frau Canty wurde durch eine Reihe professioneller Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Aufnahme in die Lawyers of Color Power List im Jahr 2020, die Aufnahme in die Women Inc. 100 Top Corporate Counsel List im Jahr 2019 und die Anerkennung durch das Black Enterprise Magazine in seiner Most Powerful Women in Business im Jahr 2019.

Amir Adnani, CEO und Präsident, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Trecia Canty in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen. Trecia bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, die bei der Unterstützung unserer laufenden Wachstumsstrategie von unschätzbarem Wert sein werden.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios Nordamerikas mit gelagertem U3 O8 ; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.