E-Fuel-Aktien: Investorengrab oder heiße Wette auf die Zukunft des Verbrenners?

Seit Wochen wird kontrovers über die Zukunft des Verbrenners diskutiert. Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Ein entsprechendes Gesetz war in den EU-Gremien abschließend beraten worden, wurde aber von Deutschland gestoppt. Denn die FDP besteht auf ein Schlupfloch: Sie will nur zustimmen, wenn spezielle Verbrenner-Autos erlaubt bleiben, die ausschließlich mit klimaneutralen E-Fuels betankt werden können.

Sogenannte E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die mit Strom hergestellt werden. Dabei wird CO2 gebunden und bei der Verbrennung wieder freigesetzt. Wird für die Herstellung ausschließlich Ökostrom verwendet, sind E-Fuels theoretisch klimaneutral.



Wo werden E-Fuels zum Einsatz kommen?



Der extrem hohe Stromverbrauch bei der Herstellung von E-Fuels macht diese extrem energieintensiv und ineffizient. Zur Veranschaulichung: Für die Herstellung von einem Liter E-Fuel werden rund 27 Kilowattstunden Ökostrom benötigt. Ein modernes Elektroauto wie das Tesla Model 3 kann mit dieser Strommenge fast 170 Kilometer auf der Autobahn fahren. Ein sparsamer Verbrenner wie der Audi A5 kommt mit einem Liter E-Fuel dagegen nur knapp 17 Kilometer weit.