Auf Unternehmensseite bewegten vor allem Analystenstudien. Anteile an den Chemiekonzernen Covestro und BASF waren im Dax mit Aufschlägen von 2,3 respektive 1,3 Prozent gefragt. Für Covestro drehte die Baader Bank ihr Votum nach den jüngsten Kursverlusten in eine Kaufempfehlung. Bei BASF halten die Experten von JPMorgan eine positive Überraschung bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal für möglich.

Nun richten sich die Blicke aber auf die US-Notenbank, die am Abend ihren Leizinsentscheid bekannt gibt. "Die Fed muss sich entscheiden, ob sie sich in der aktuell schwierigen Marktphase eher der Inflationsbekämpfung oder des Erhalts der Finanzstabilität verpflichtet sieht", betonten die Experten der Privatbank Metzler.

Nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hatte zuletzt die Notfall-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS als Balsam gewirkt, ebenso wie das Versprechen der US-Regierung, wenn nötig weitere Hilfen für angeschlagene Banken des Landes zu mobilisieren. Die Erleichterung darüber hielt im Bankensektor am Mittwoch an: Die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank legten jeweils nochmals mehr als ein Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger blicken am Mittwoch mit Hoffnung auf den am Abend anstehenden Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Dax knüpfte gegen Mittag an seine jüngste Erholung vom Tief seit Anfang Januar an. Er legte um 0,52 Prozent auf 15 274,01 Punkte zu.

