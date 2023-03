Auf welche Wasserstoff-Aktien FUCHS H2-Invest setzt

Der Wasserstoff-Markt entwickelt sich und es gibt immer mehr spannende Facetten für Unternehmer und Anleger. Wir werden dieser Entwicklung in unserem Informationsdienst folgen. Bleiben Sie gespannt.

Mit dieser Erweiterung tragen wir der Verbreiterung der Branche Rechnung und wollen Unternehmern und Anlegern gute Opportunitäten aufzeigen. Diese Erweiterung des Blicks wird sich im Laufe der Zeit auch auf Anlageprodukte (z.B ETF) erstrecken, von denen es perspektivisch ebenfalls eine wachsende Anzahl geben wird. Diese Entwicklung des FUCHS H2-Invest wird evolutionär sein, so wie sich der Wasserstoff-Markt entwickelt.

Wir folgen mit unserem Informationsdienst FUCHS H2-Invest dieser sich inzwischen diversifizierenden Marktentwicklung. Schon jetzt beginnen wir, unseren bisher sehr scharfen Fokus auf reine Wasserstoff-Unternehmen deutlich zu erweitern. Wir werden künftig noch mehr Unternehmen in den Blick nehmen, die einen relevanten und wachsenden Geschäftsanteil im Wasserstoff-Segment haben. Das kann unmittelbar der Fall sein, wie bei Gase-Spezialisten. Oder auch mittelbar, wie bei z.B. Pipeline-Anbietern oder Maschinenbauern.

All diese Entwicklungen zeigen, dass das Fundament für die Wasserstoff-Wirtschaft immer größer wird. Das Gas wird perspektivisch in deutlich mehr Bereichen eingesetzt werden, als viele Beobachter noch vor wenigen Jahren erwartet hätten. Diese Entwicklung wird zum teil schneller, in anderen Bereichen langsamer verlaufen. Und es werden, so wie wir hier auch schon prognostiziert haben, viel mehr Branchen geben, die Wasserstoff einsetzen und von der H2-Wirtschaft profitieren und neue Geschäftsfelder erobern werden.

