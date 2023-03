Schock: Binance unter Betrugsverdacht! Droht der nächste Krypto-Supergau?

Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse der Welt, steht unter Betrugsverdacht. Die US-Börsenaufsicht CFTC hat eine entsprechende Klage gegen Binance, dessen Gründer Changpeng Zhao und den damaligen Compliance-Vorstand Samuel Lim eingereicht, berichtet die FAZ.



Demnach soll Binance wissentlich terroristische Organisationen unterstützt haben. Außerdem sollen Binance-Mitarbeiter Kunden erklärt haben, wie sie ihre Herkunft und ihren Aufenthaltsort verschleiern könnten. Das geht aus einer 74-seitigen Klageschrift des Bundesgerichts in Chicago hervor, die der FAZ vorliegen soll.



In der Klageschrift werden auch brisante Chatverläufe von Binance-Mitarbeitern zitiert. So erklärte Lim im Februar 2019, dass Terroristen normalerweise keine großen Summen überweisen würden, da dies die Behörden alarmieren würde. Sein Kollege antwortet: "Für 600 US-Dollar kann man kaum eine AK47 kaufen."

In einem anderen Chat vom Februar 2020 stellt Lim in Bezug auf bestimmte Binance-Kunden aus Russland klar: "Komm schon. Sie sind wegen Verbrechen hier." Sein Kollege antwortet: "Wir sehen das Schlechte, aber wir drücken beide Augen zu."