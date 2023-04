Angriff aus Fernost: Chinesen erobern heimlich E-Transporter-Markt in Europa!

Traditionelle Automobilhersteller wie Ford, Stellantis, Peugeot, Renault und Mercedes haben bisher nur wenige E-Transporter im Programm. Chinesische E-Autobauer wie die Marke Maxus des chinesischen Unternehmens SAIC Motor nutzen diese Lücke und bringen ihre E-Transporter nach Europa, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

So ist Maxus in Deutschland laut Unternehmenswebsite an über 80 Standorten vertreten. Allein in Berlin kann der Maxus eDELIVER 3, ein batterieelektrischer Kleintransporter mit einer Stadtreichweite von 371 Kilometern, an drei Standorten erworben werden.