Immer wieder hört man, dass die Stimmung an den Aktienmärkten der Wall Street so bärisch sei - aber warum sind dann die großen Nasdaq-Aktien seit Jahresbeginn so stark gestiegen? Sind das alles voll investierte Bären? Im ersten Quartal wurde der bisherige Rekord an Geld-Zuflüssen in US-Aktien und US-Aktien-ETFs nur knapp verfehlt - und long Tech ist in der Umfrage der Bank of America unter Großinvestoren der "most crowded trade". Hedgefonds sind zwar stark short im S&P 500-Future - aber noch viel mehr long vor allem in Tech investiert. Morgen kommt der erste Höhepunkt der US-Berichtssaison der Tech-Werte aus dem Nasdaq mit Microsoft und Alphabet - heute wieder ein dünnvolumiger Handel an der Wall Street in Erwartung der Zahlen..

Hinweise aus Video:

1. Wall Street: US-Tech-Aktien inzwischen extrem teuer

2. „Immobilienpreise fallen in 2023 überall“

