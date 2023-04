Tesla verliert weiteren Bullen: Gründe für die drastische Kursziel-Senkung

Die auf Growth-Titel fokussierte Bank geht davon aus, dass Teslas Schritt, mehr E-Autos auf den Markt zu bringen anstelle höhere Verkaufsmargen bei geringeren Verkaufszahlen anzustreben, die Erwartungen des Marktes dämpfen werden. "Wie faszinierend der Investment Case auch bleiben mag, die relative Preisaggression ist nicht förderlich für einen hohen Multiple Investment Case, während er sich entfaltet", schreibt Analyst Philippe Houchois in einer Mitteilung.

Zudem kritisiert Houchois das Marketing und die Produktplanung von Tesla. In diesen Bereichen mangele es an Kompetenz. Es gibt aber auch Bereiche, in denen der US-Elektrofahrzeughersteller die Nase vorn habe. "Mit mehreren technischen Vorsprüngen, von der Software über die Batterien bis hin zur Fertigungsproduktivität, ist Tesla im Bereich der Technik eindeutig führend", so Houchois.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion