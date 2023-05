Etwas Gutes hatte er aber dann doch. Der Support bei 15.652 Zählern wurde zum vierten Mal in Folge nicht unterschritten.

Ein wiederholt erfolgreicher Re-Test der 15.652 Punkte mittels vier „Lunten“ könnte nun sogar sehr positive Auswirkungen haben.

Der übergeordnete chart- und markttechnische Aufwärtstrend blieb trotz des gestrigen deutlichen Tages-Minus dadurch weiterhin intakt.

Die mittelfristigen markttechnischen Indikatoren zeugen allerdings weiter von einer Verlangsamung.

Die kurzfristige Slow-Stochastik ist nach ihrem Kaufsignal wieder neutral. Die beiden Trendfolgeindikatoren MACD und Ichimoku-Kinko-Hyo verlangsamen sich zwar, sind aber als neutral zu werten.

Die Wolke des Ichimoku-Indikators befindet sich weiterhin spürbar unterhalb des aktuellen DAX-Chartbildes.

Das bisherige schon mehrmals erreichte chart- und markttechnische D&R-Jahresziel bei 15.652 Indexzählern (61,80%-Fibonacci-Projektion) fungiert nun als wichtiger enger Support.

Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre durch ein Unterschreiten allerdings noch nicht beschädigt.

Innerhalb der beschriebenen Aufwärtsbewegung ist der DAX nun wieder leicht in das „Steigende Dreieck“ zurückgekehrt.

Dieses wurde bereits mehrmals nach oben durchbrochen (15.737). Dadurch ergibt sich nun ein mittelfristiges Kursziel von rund 16.600 Punkten.

Man sollte daher keinesfalls nun vorschnell der Börsenweisheit „Sell in May an go away“ blind folgen. Trotz sämtlicher fundamentaler Widrigkeiten sowie des gestern ernüchternden Tagesverlaufs.

Um 20:00 Uhr MEZ erfolgt die Zinssitzung der US-Notenbank Fed.

Fazit:

Übergeordneter Aufwärtsmodus bleibt bestehen

Erfolgreicher Vierfach-Test der 15.652

