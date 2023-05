Der Ölkonzern Shell punktete mit einem überraschend hohen bereinigten operativen Gewinn sowie der Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe: Die Papiere zogen um 1,6 Prozent an und stützten auch den europäischen Branchenindex , der mit plus 0,9 Prozent einziger Gewinner im Stoxx Europe 600 war.

Neben der Geldpolitik steht am Donnerstag die laufende Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Der Insulinhersteller Novo Nordisk enttäuschte bei der Vorlage endgültiger Quartalszahlen mit der Umsatzentwicklung des Blockbusters Wegovy, was die gut gelaufenen Aktien um 4,5 Prozent absacken ließ. Die Dänen kommen mit der Produktion des in den USA stark gefragten Diät-Medikaments nicht hinterher.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen dominiert am Donnerstag angesichts wegweisender Zinsentscheidungen die Verkaufsbereitschaft. In den USA ist der weitere geldpolitische Kurs nach der gestrigen Leitzinsanhebung ungewiss, und am Nachmittag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer