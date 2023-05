Marktseitiger Gegenwind zum Jahresauftakt schärfer als erwartet

STEICO hat gestern den Geschäftsbericht 2022 sowie den Bericht zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht. Während die Zahlen zum FY 2022 im Wesentlichen den vorab gemeldeten Eckwerten entsprachen, war der Gegenwind zu Jahresbeginn schärfer als erwartet.



Schlechte Witterung und Lagerabbau bei Kunden führen zu Umsatzeinbruch: In Q1 gingen die Konzernerlöse um 16,7% yoy auf 96,5 Mio. Euro zurück, was einen deutlich stärkeren als antizipierten Einbruch bedeutete (MONe: 102,4 Mio. Euro; Vj.: 115,9 Mio. Euro). Maßgeblich war die Entwicklung im Heimatmarkt Deutschland (-26,5% yoy auf 33,3 Mio. Euro), wo sich neben der schlechten Wetterlage nach der Boomphase der letzten Jahre ein anhaltender Lagerabbau bei den Händlern bemerkbar machte. Produktbezogen sank der Umsatz mit Dämmstoffen um 18,8% yoy auf 61,8 Mio. Euro. Die schwache Baukonjunktur im Neubau führte darüber hinaus zu einem überaus starken Rückgang der Nachfrage nach Stegträgern (-30,2% yoy auf 12,9 Mio. Euro). Preiszugeständnisse und fehlende Deckungsbeiträge ließen den Rohertrag auf 38,1 Mio. Euro (-24,5% yoy) bzw. das EBIT auf 5,9 Mio. Euro (-65,9% yoy; MONe: 11,4 Mio. Euro) sinken. Bezogen auf die Gesamtleistung hat sich die operative Marge im ersten Quartal damit mehr als halbiert (6,0% vs. Vj.: 14,9%). Der Vergleich mit den Werten aus der Vor-Corona-Zeit (Ø 2016-19: 8,6%) verdeutlicht jedoch das überaus hohe Niveau des Vorjahres und relativiert die Kontraktion. Unterm Strich erzielte STEICO ein ungewohnt schwaches Periodenergebnis i.H.v. 2,1 Mio. Euro bzw. 0,15 Euro je Aktie.

Ungünstiges Timing im Kapazitätsaufbau: In Q4/22 nahm STEICO die Produktion für stabile Holzfaser-Dämmstoffe aus dem Trockenverfahren am Standort Casteljaloux (FR) in Betrieb, zudem befindet sich eine Anlage für stabile Holzfaser-Dämmstoffe aus dem Nassverfahren am Standort Czarna Woda (PL) im Ramp Up. Das neue Dämmstoffwerk in Gromadka (PL) soll ebenfalls noch in 2023 die Produktion aufnehmen. Die neuen Anlagen stellen in Summe eine Steigerung der bisherigen Dämmstoffkapazitäten um ca. 25% dar und sind Voraussetzung für das bis 2026 in Aussicht gestellte Umsatzniveau von rund 750 Mio. Euro. Allerdings dürfte STEICO die neuen Kapazitäten kurzfristig nicht auslasten können. Zwar rechnet das Unternehmen aufgrund des hohen Auftragsbestands bei den Verarbeitungsbetrieben sowie der saisonalen Belebung vor allem in H2 mit einer signifikanten Nachfragesteigerung, vor dem Hintergrund des schwachen Jahresstarts geht der Vorstand für 2023 aber lediglich von einem Umsatz auf Vorjahresniveau von 445 Mio. Euro aus (zuvor: Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich). Die EBIT-Marge soll zwischen 10 und 15% liegen (zuvor: 12-15%). Wir haben unsere Gewinnprognosen für 2023 ff. deutlich nach unten revidiert und positionieren uns auch gegenüber der neuen Guidance defensiv. Darüber hinaus rechnen wir nun für 2023 mit einem nochmals negativen FCF.

Fazit: Der ernüchternde Jahresstart markiert vorerst das Ende für STEICOs Boomphase der letzten Jahre und lässt auch für Q2 noch schwachen Newsflow erwarten. Jüngst vollzog die Aktie jedoch einen Kurssprung um ca. 20%, da Mehrheitsaktionär und CEO Udo Schramek strategische Optionen für einen Verkauf seiner Anteile prüft, was Übernahmephantasien aufkommen ließ. Ungeachtet dessen bestätigen wir unser Rating "Kaufen" mit einem reduzierten Kursziel von 80,00 Euro (zuvor: 90,00 Euro).



