Während andere Autokonzerne gute Gewinne einfahren wie BMW oder Mercedes mit Renditen von deutlich mehr als 10%, kamen die Wolfsburger im ersten Quartal gerade einmal auf eine Umsatzrendite von 3%. Zu wenig, um davon zu leben, zuviel davon zu sterben. Tesla, weltweiter Marktführer bei Elektroautos, lieferte im ersten Quartal 14% Umsatzrendite ab, davor waren es sogar knapp 20%!

Der neue VW-Chef Oliver Blume will jetzt durchgreifen. Er plant ein Spar- und Effizienzprogramm. Ziel ist eine auf 6,2% mehr als verdoppelte Marge. In absoluten Beträgen soll das einen zusätzlichen Gewinnn von 3 Milliarden Euro bringen. Kernpunkt der neuen Strategie, um Geld zu sparen, soll die konsequente Umsetzung der Plattform-Strategie sein. Es geht darum, eine effiziente Produktion aufzubauen. In der Pkw-Kernsparte kann man die einzelnen Fahrzeugtypen quasi aus einem gemeinsamen Baukasten zusammensetzen. Auch die ausländischen Töchter Skoda oder Seat sind nahezu baugleich mit den Typen der Kernmarke VW Pkw. Das eingesparte Geld soll in Zukunftstechnologien investiert werden.

In Zukunft wird die Software entscheiden, ob ein Auto gekauft wird oder nicht. Auf der Prioritätenliste ganz weit oben steht das autonome Fahren, das bei VW im Jahr 2026 möglich sein soll. Auch sollen die Autos vernetzt werden. Die Wolfsburger wollen dabei nicht alles selber machen, die Zusammenarbeit mit potenten Partnern soll VW technologisch an die Spitze bringen. Bei der Software haben die Niedersachsen noch viel Arbeit vor sich. VW hat gehörigen Respekt vor dem Rivalen Tesla. Der Elektroautopionier desklassiert mit seiner Software nahezu sämtliche anderen Autohersteller. Der neue CEO, Oliver Blume, greift bei der Softwaretochter Cariad durch. Drei von vier Vorständen müssen gehen. Noch ist der Markt nicht restlos überzeugt. Das KGV lächerliche 3,8. Die Dividendenrendite um die 7%. Fazit: CEO Blume möchte die Profitabilität verdoppeln und die Softwaretochter Cariad an die Spitze bringen. Die Aktie hat viel Potential.