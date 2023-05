Die Wall Street steigt in der Hoffnung auf einen zeitnahen Schulden-Deal - aber die Daten heute veröffentlichten Daten zur US-Inflation höher als erwartet und damit steigt die von den Fed-Fund Futures eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung der Zinsen bereits im Juni auf 64%. Dabei war die Wall Street erst vor zwei Wochen davon ausgegangen, dass im Juli, spätestens aber im September die Zinsen von der Fed gesenkt würden. Daher steigen Dollar und US-Renditen weiter - normalerweise ist das negativ vor allem für Nasdaq-Werte, dennoch die Tech-Werte heute wieder stark im Plus. Der US-Leitindex S&P 500 kämpft nun mit dem zentralen Widerstand bei 4200 Punkten - gelingt der Ausbruch trotz Renditen und Dollar? Ist der Schulden-Deal wirklich so nahe wie Medien behaupten? In den USA am Montag Feiertag - bis dahin solte der bereits eingepreiste Deal passiert sein, sonst droht Ungemach..

