Der KI-Hype ist auch bei der Amazon-Aktie angekommen. Zwar hat der Internet-Gigant diesbezüglich noch keine fertigen Lösungen parat. Entsprechende Entwicklungen wurden aber bereits angekündigt. Zudem verfügt das Unternehmen mit seiner Cloud-Infrastruktur über eine hervorragende Basis, um in Zukunft in Sachen KI ein großes Wörtchen mitzureden. Wohl auch deshalb konnte die Amazon-Aktie sich am letzten Freitag um 5,3 Prozent auf knapp 113 US-Dollar verbessern. Mit Alexa hat Amazon seit Jahren eine persönliche KI im Angebot. Um die Güte von ChatGPT zu erreichen oder zu übertreffen, ist aber noch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten.

Zum Chart