Lululemon lässt Adidas und Puma wieder aufleben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und eine höhere Prognose des US-Sportartikelherstellers Lululemon haben am Freitag die Aktien der deutschen Wettbewerber Adidas und Puma mit nach oben gezogen. Unter den Favoriten im Dax gewannen Adidas am Vormittag 3,4 Prozent auf 155,90 Euro. Puma legten unter den Top-Werten im MDax um 4,4 Prozent auf 46,33 Euro zu. Der Aktienkurs des vor allem für seine Yoga-Bekleidung bekannten Lululemon-Konzerns hatte bereits am Vortag im nachbörslichen US-Handel stark angezogen.

Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs sagte anerkennend, der Zulauf bei Lululemon sei angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten weiter ermutigend. Sie blickt nach dem Quartal weiter optimistisch auf den Wachstumspfad der Marke und glaubt, dass Lululemon dank seiner starken Innovationskraft kontinuierlich Marktanteile gewinnen wird.

Die Adidas-Aktien sind seit November, als der Wechsel des damaligen Puma-Chefs Björn Gulden zum Konkurrenten Adidas angekündigt worden war, gut gelaufen. Im Jahr 2023 beläuft sich das Plus bislang auf gut 22 Prozent, womit sie im Dax unter den Top-Zehn sind. Von einer schwachen Kursentwicklung im Mai versuchen sie sich nun zu erholen.

Doch des einen Wohl ist des andern Leid und so sieht es bei Puma in diesem Jahr mit einem Kursverlust von mehr als 18 Prozent wesentlich schlechter aus. Im MDax zählen sie damit zu den größten Verlierern. Der Weggang Guldens wirkte auf den Kurs zwar nicht nachteilig und bis Anfang Februar ging es nach oben. Inzwischen aber ist der Kurs wieder auf das Niveau von Anfang November zurückgefallen.