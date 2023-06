Xcel Energy im Dilemma: JPMorgan stuft Aktie runter, doch es gibt Hoffnung!

Der Strommarkt in den USA ist wider Erwarten stärker reguliert als in Europa: Öffentliche Versorgungskommissionen sind auf Ebene der US-Bundesstaaten vom jeweiligen Gouverneur damit beauftragt, den Energiemarkt zu regulieren – und dazu gehört auch die Regulierung der Strompreise. Laut JP Morgan-Analyst Jeremy Tonet könnte das nun dem US-Energieversorger Xcel Energy für den Westen und den mittleren Westen auf die Füße fallen. In Minnesota hat die öffentliche Versorgungskommission die Preise weniger erhöht als erwartet.

JP Morgan hat die Bewertung des Unternehmens deshalb heute von Kaufen auf Neutral herabgesenkt und das Kursziel von 79 US-Dollar auf 68 US-Dollar reduziert – wobei letzteres immer noch rund acht Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Der niedrige Strompreis wirkt sich laut JP Morgan auf die Eigenkapitalrendite von Xcel Energy aus: Diese liege nach der Entscheidung nun bei 9,25 Prozent anstelle der erwarteten 9,6 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass dieses Ergebnis und die erhöhte Aufmerksamkeit des Marktes für die Preiserhöhung der Kommission den Aktienkurs vorerst belasten werden", so Tonet.