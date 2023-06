DAX rutscht bis 15.900 Punkte ab

Gaps werden in der Regel schnell wieder geschlossen und dienen oft als Anlaufmarke einer Kursbewegung. Allerdings befindet sich auf der Oberseite ein weiteres offenes Gap bei 16.143 Punkten, welches im weiteren Kursverlauf ebenfalls angelaufen werden sollte. Der DAX könnte also im Bereich von 15.900/15.850 Punkten ein Verlaufstief bilden und in der Folge wieder ansteigen.

Die Short-Position um 16.050 Punkte ist gut im Rennen. Der Stopp sollte leicht in den Gewinn nachgezogen werden.