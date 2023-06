Die heiß erwartete Vorstellung der Apple Vision Pro (Videobrille) war eine glatte Enttäuschung, die Apple-Aktie fiel deutlich vom zuvor erreichten Allzeithoch, während das Angstbarometer VIX ein bullisches Umkehrsignal generiert hat. Das neue Apple-Produkt kommt erst 2024 in den USA und ist mit 3500 Dollar zu teuer, um ein "Massenphänomen" wie das iPhone zu werden und damit dem Unternehmen relevante Umsätze zu bringen. Haben wir nun Peak Euphorie bei den Tech-Aktien gesehen? Charttechnisch spricht nun vieles für einen baldigen Anstieg des VIX, der US-Leitindex S&P 500 ist am Widerstandsniveau bei 4300 Punkten erst einmal abgeprallt. Unterdessen mehren sich die Zeichen für eine fortgesetzte Rezession in Deutschland, während die Daten aus den USA zeigen, dass der bisher so robuste Dienstleistungssektor zu schwächeln beginnt..

Hinweise aus Video:

1. Immobilienpreise bis zu 51 % niedriger dank Energieeffizienzklasse

2. US-Dollar „als Waffe“ – der Widerstand wächst weltweit

3. Dax: Bullen und Bären ringen um die 16.000-Punkte-Marke

Das Video "Apple enttäuscht, Angstbarometer VIX vor Anstieg! sehen Sie hier..