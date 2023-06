Atco Mining informiert über den aktuellen Stand seiner Wind-/Wasserkraftprojekte in Neufundland und die Bestellung eines neuen Interim-CEO

Vancouver, British Columbia, den 6. Juni 2023 / IRW-Press / - Atco Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Atco“) (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9; US: ATMGF) freut sich, über den aktuellen Stand seiner Projekte und seines Managements zu informieren, nachdem das Unternehmen in seinen zu 100 Prozent unternehmenseigenen Salzprojekten im vielversprechenden St. George‘s Bay Becken im Südwesten von Neufundland mehrere hochrangige Zielgebiete identifiziert hat.

Aktueller Stand des Projekts

Im ersten Quartal 2023 meldete Atco positive Ergebnisse seiner luftgestützten Gravitationsuntersuchung über eine Länge von 816 Kilometern in seinen zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lizenzgebieten im St. George‘s Bay Becken im Südwesten von Neufundland, einem Gebiet, das für große Salzstockstrukturen bekannt ist. Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung bestätigen, dass zwei bis drei hochrangige ovale Gebiete mit niedriger gravimetrischer und magnetischer Signatur vorhanden sind, die mit der Interpretation von Salzstockstrukturen übereinstimmen.

Angesichts ihrer einzigartigen Fähigkeit, Wasserstoff in unterirdischen Hohlräumen zu speichern, spielen Salzstöcke im Hinblick auf Wasserstoff mittlerweile eine wichtige Rolle in der aktuellen Wende hin zu sauberer Energie.

Aus Wind erzeugter Strom ist in der Lage, die Wasserelektrolyse zur Produktion von Wasserstoff anzutreiben; dieser Wasserstoff wird dann entweder als Kraftstoff für Fahrzeuge oder für den späteren Einsatz in Brennstoffzellen genutzt, um in Zeiten von niedriger Wind- oder Solarleistung Strom zu erzeugen. Die Insel Neufundland ist als einer der windigsten Orte der Welt bekannt. Sie verfügt zudem über ein ideales geopolitisches Geschäftsklima für neue Windenergieprojekte, was die Provinz aus einer logistischen und politischen Perspektive zu einem potenziellen führenden Akteur im Bereich der Umwandlung von Windenergie in Wasserstoff macht.

Im April 2022 kündigte der neufundländische Minister für Industrie, Energie und Technologie von Neufundland an, dass die Provinz es Unternehmen zum ersten Mal seit 15 Jahren die Erzeugung und den Export von Onshore-Windenergie gestatten wird, was bedeutet, dass der unablässige Wind dieser Provinz nunmehr nutzbar gemacht werden kann.

Am 24. März 2023 informierte Neufundland über den aktuellen Stand seiner Ausschreibung von Liegenschaften der öffentlichen Hand (Crown Land) zwecks Entwicklung von Windenergie. Insgesamt reichten 19 Unternehmen Angebote zur Entwicklung von Windenergieprojekten bei der Provinzregierung ein. Laut der Regierung werden jene Unternehmen, die der Phase-1-Prüfung bestanden haben, in die nächste Phase übergehen, welche im Mai 2023 begann, wobei das Board und das Management von Atco davon ausgehen, dass demnächst aktuelle Informationen eingehen werden.