FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Zinsentscheidung hat der Dax am Mittwoch seine jüngste Gewinnserie fortgesetzt und sein nur wenige Wochen altes Rekordhoch übertroffen. Die sich weiter abkühlende Inflation in den USA nähre die Hoffnungen auf eine weniger straffe Geldpolitik in den kommenden Monaten und treibe auch den deutschen Aktienmarkt nach oben, bemerkte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Der Dax stieg am späten Vormittag bis auf ein Hoch bei 16 332,67 Punkten und notierte zuletzt 0,6 Prozent höher bei 16 327,72 Zählern. Er baute damit sein bisheriges Jahresplus auf etwa 17 Prozent aus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 27 591,32 Punkte zu. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent nach oben.