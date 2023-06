NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend kaum bewegt in den Handel gehen. Den Leitindex Dow Jones Industrial taxiert der Broker IG gut eine Stunde vor dem Handelsstart 0,1 Prozent tiefer auf 34 172 Punkte. Nach moderateren Inflationsdaten für den Mai war er tags zuvor mit 34 310 Punkten zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit rund vier Monaten geklettert.

Der Nasdaq 100 , Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse, erklomm im Vortagesverlauf mit 14 931 Punkten gar einen weiteren Höchststand seit April 2022. Am Mittwoch erwartet ihn IG nun wieder etwa auf diesem Niveau - rund 0,2 Prozent über dem Vortagesschluss.