14.06.2023 - Einzelne Marktsegmente tragen den Markt mit zunehmender Dynamik, allen voran die Technologieaktien, welche dank Künstlicher Intelligenz (KI) auch im unsicheren Umfeld wachsen sollen.

Der Monat in Kürze:

Feste Aktienmärkte, angetrieben durch Technologieaktien und Künstlicher Intelligenz (KI)

Weiter unsicheres Umfeld, mit gemischten Meldungen rund um

Konjunktur- und Inflationsentwicklung

Qualität und Wachstum setzen sich weiter ab, der Value Bereich und die zyklischen Unternehmen bleiben zurück

Marktupdate

Die Aktienmarkte schlossen im Mai insgesamt fester. Einzelne Marktsegmente tragen den Markt mit zunehmender Dynamik, allen voran die Technologieaktien, welche dank Künstlicher Intelligenz (KI) auch im unsicheren Umfeld wachsen sollen. Der übrige Markt entwickelte sich verhaltener, passend zu den gemischten Meldungen rund um Konjunktur- und Inflationsentwicklung. Generell setzen sich Qualität und Wachstum weiter ab, der Value Bereich und die zyklischen Unternehmen bleiben zurück.

An den Aktienmärkten lagen die USA erstmals in diesem Jahr vor Europa. Ein Abebben der Bankenkrise und eine sich abzeichnende Einigung im Haushaltsstreit wirkten unterstützend. Die Wirtschaft zeigt sich weiter resilient, der Preisdruck stabilisiert sich und die Phase der Zinserhöhungen dürfte bald beendet sein. Letztendlich sind die Profiteure der Kl-Entwicklung primar in den USA angesiedelt. Skeptiker sehen weiterhin eine kommende Rezession und fallende Margen in der zweiten Jahreshälfte, die positive Performance der Märkte seit Jahresbeginn sei vornehmlich von einigen wenigen Titeln getragen worden.



Lesen Sie mehr im vollständigen ESG-Marktkommentar Mai 2023 .