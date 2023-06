Kein Scherz: Dividenden sind überhaupt nicht der Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Dividenden-Strategie!

Auch die Statistik lässt aufhorchen, denn Aktien von Unternehmen mit Dividenden-Ausschüttungen performen auf lange Sicht besser als die von Dividendennudisten. Und das trotz der starken Performance von Amazon, Alphabet und vergleichbaren Nicht-Dividendenzahlern.

Dank der zeitweilig galoppierenden Inflation können Sparer inzwischen wieder messbare Zinserträge einstreichen. Jedenfalls wenn man nicht so genau hinsieht. Die Notenbanken haben in einer bisher ungeahnten Geschwindigkeit die Zinssätze von 0 auf über 3% gehievt und die Banken geben diese – widerwillig – weiter. Aber natürlich nicht so sehr, wie die Leitzinsanhebungen es zuließen. Und dann ist da ja noch die hartnäckige Inflation, die sich bei rund 5% festgebissen hat. Netto verlieren Sparer also weiterhin Geld. 3,5% Zinsen einzustreichen bei einem gleichzeitigen Kaufkraftverlust von 5% ist ein Minusgeschäft. Zumal die Zinsen auch noch versteuert werden müssen!

Dividenden sind (nicht mehr) der neue Zins

"Dividenden sind der neue Zins" war ein geflügelter Begriff geworden als die Zinsen um die Nullmarke notierten und Banken und Sparkassen von Otto Normalkunde sogar Strafzinsen (auch ‚Verwahrentgelt‘ genannt) auf dem Privatgirokonto einforderten. Wenn das Tagesgeld oder das Sparbuch keine Zinsen mehr bringt und Anleihen ebenso wenig, sehen Dividendenrenditen von 3 Prozent und mehr entsprechend verlockend aus. Also eine sichere Sache, sollte man meinen. Wirklich?

Kritiker wenden ein, Zinsen seien ‚sicher‘. Man erhält sie während der gesamten Laufzeit der Anlage und am Ende auch sein eingesetztes Kapital zurück. Dividenden hingegen würden ja direkt nach der Ausschüttung durch den sogenannten Dividendenabschlag vom Kurs abgezogen, so dass Aktionäre hier keinen Vorteil hätten. Im Gegenteil, durch den sofortigen Steuerabzug gehen direkt mehr als 25 Prozent an das Finanzamt.