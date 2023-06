Die Analysten von Couloir Capital haben die Aktien der Explorationsgesellschaft Rover Metals (WKN A3DW9Z / TSXV ROVR) genauer unter die Lupe genommen. Sie halten Rover Metals für einen „Kauf“.



Das LGL-Projekt in Nevada; Quelle: Rover Metals



Wie Couloir Capital ausführt, handelt es sich bei Rover um ein Rohstoffunternehmen mit Fokus auf so genannte „kritische Minerale“. Das Unternehmen konzentriere sich seit einiger Zeit auf zwei neue Projekte, auf denen man nach Lithium (Let’s Go Lithium / LGL) bzw. Nickel, Kupfer, Blei und Silber (Indian Mountain Lake) suche.

Auf LGL, so die Analysten weiter, plane Rover 2023 ein Rückspülbohrprogramm. Damit wolle die Gesellschaft an die hochgradigen Oberflächenproben von bis zu 1.218 ppm anschließen, die man im letzten Quartal des vergangenen Jahres entnommen und analysiert hatte. Couloir Capital beschreibt das LGL-Projekt als Tonstein-Lithiumprojekt von Distriktgröße im US-Bundesstaat Nevada. Nevada wiederum sei laut dem Fraser Institute das attraktivste Bergbaugebiet der Welt.

Wie die Experten weiter ausführen, liege LGL in der Nähe anderer, fortgeschrittener Lithium-Tonsteinprojekte in Nevada und verfüge zudem über geologische Ähnlichkeiten. Zu den Nachbarn gehören demzufolge das Clayton Valley-Projekt von Century Lithium sowie das TLC-Projekt von American Lithium. Deshalb sei man zuversichtlich, was das Ressourcenpotenzial von LGL angehe, so Couloir Capital.

IML: VMS-Lagerstätten in Distriktgröße

Das IML-Grundstück, so die Analysten, beherberge eine Zink-Kupfer-Blei-Silber-Lagerstätte in Distriktgröße im VMS-Stil. Coulour Capital ist der Ansicht, dass das Projekt erhebliches Potenzial auf eine Ressourcenerweiterung aufweist, insbesondere wenn man bedenke, dass bisher nur 3% des gesamten Landpakets erkundet worden seien und die restlichen 9% noch erkundet werden müssten. Darüber hinaus gebe es politischen Rückenwind zur Unterstützung wichtiger Mineralerschließungsprojekte in den USA und Kanada, was dem IML-Projekt helfen könne, so die Experten

Basierend auf ihrer Analyse und des verwendeten Bewertungsmodells kommen die Analysten von Couloir Capital so zu dem Schluss, dass die Rover Metals-Aktie ein „Kauf“ ist. Den fairen Wert der Aktie sehen die Experten bei 0,30 CAD pro Aktie.

Den vollständigen Bericht von Couloir Capital gibt es hier:

Developing High-Grade Li Asset in the World’s Top Mining Jurisdiction



