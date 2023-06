JEFFERIES stuft Suse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Suse auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der angekündigte Weggang des Finanzvorstands nach dem Führungswechsel bei dem Linux-Spezialisten komme angesichts der häufig verpassten Unternehmensziele nicht ganz überraschend, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Abschied der beiden Protagonisten des Börsengangs im Jahr 2021 und die vorübergehende Führungsübernahme durch den bisherigen Investor-Relations-Leiter mache den Weg frei für eine Überarbeitung der erfolglosen Strategie, die unter anderem auf eine Verbesserung der Margen gezielt habe. Die Neuausrichtung dürfte höhere Investitionen beinhalten. Brennan geht weiter davon aus, dass der Finanzinvestor EQT als Hauptaktionär in der besten Position ist, davon zu profitieren./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 16:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 16:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUSE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 13,81EUR gehandelt.