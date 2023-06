Der Besitz einer Kryptowährung hängt davon ab, wer die privaten Schlüssel zu diesen Vermögenswerten besitzt. Aus diesem Grund sind sie viel wichtiger, als es ein Passwort je sein könnte. Experten raten, diesen Key offline aufzubewahren – sei es mit einem USB-Stick oder gar einem altmodischen Blatt Papier. Denn bereits unter noch lebenden Besitzern von digitalen Assets haben sich in den letzten Jahren bereits Dramen abgespielt, weil man versehentlich den Zettel mit der Notiz oder die Festplatte entsorgt hatte. Wenn der private Schlüssel einer Kryptowährung verloren geht, kann dies zu einem dauerhaften Verlust des Zugriffs auf die damit verbundenen Vermögenswerte führen. Der private Schlüssel ist notwendig, um Transaktionen zu signieren und den Zugriff auf die Kryptowährungen zu ermöglichen. Ohne den privaten Schlüssel ist es in der Regel nicht möglich, auf die Kryptowährungen zuzugreifen oder sie zu übertragen.

Ein Wallet (Geldbörse) ist ein Begriff, der in der Kryptowährungswelt verwendet wird, um einen digitalen Ort oder eine Softwareanwendung zu beschreiben, in dem Kryptowährungen oder NFTs gespeichert, verwaltet und transferiert werden können. Es ist vergleichbar mit einer traditionellen Geldbörse, in der man physische Währungen wie Münzen und Banknoten aufbewahrt. Allerdings haben digitale Assets definitionsbedingt den Nachteil, dass sie physisch nicht sichtbar und greifbar sind. Der Erbe muss also wissen, dass der Erblasser über solche Vermögenswerte verfügte. Dem „Wallet Key“ oder „Private Key“ kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Er besteht aus einer langen Zeichenfolge, die als geheimes Passwort fungiert und zur Signierung von Transaktionen und zum Zugriff auf die in einem Wallet gespeicherten Kryptowährungen verwendet wird.

So angenehm das digitale Leben für viele Nutzer auch ist, gestorben wird am Ende immer noch analog. Über das eigene Ableben nachzudenken ist genauso unangenehm wie nötig. Was im analogen Leben längst Normalität ist, nämlich den eigenen Nachlass zu regeln, ist digital noch die Ausnahme. Während früher hauptsächlich physische Güter und Dokumente vererbt wurden, besteht der Nachlass heutzutage oft auch aus digitalen Assets wie E-Mails, Kryptowährungen, Cloud-Speicher und Online-Konten. Im Gegensatz zu dem immer noch weit verbreiteten Sparbuch, das in der Regel für die Hinterbliebenen physisch vorliegt, ist das beim Wallet nicht so einfach.

Das Leben wird digital umstellt. Menschen kommunizieren via E-Mail und Messenger-Diensten, bewegen sich in den zahlreichen sozialen Netzwerken, tauschen Fotos per Instagram oder sonstiger digitaler Plattformen aus.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer