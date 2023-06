US-Apothekenkette Walgreens mit schwachem Geschäft - Kurseinbruch

(neu: Kursreaktion nach Börsenstart)



DEERFIELD (dpa-AFX) - Ein weiterhin rückläufiges Geschäft mit Covid-Produkten und eine glimpflich verlaufene Grippesaison haben der US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance im abgelaufenen Quartal zugesetzt. Zudem mache sich noch immer das unsichere Umfeld und die Zurückhaltung vieler Kundinnen und Kunden bemerkbar, teilte das im US-Leitindex Dow Jones notierte Unternehmen am Dienstag in Deerfield mit. Der Vorstand kürzte wegen des anhaltend herausfordernden Umfelds seine Gewinnprognosen für das Jahr und kündigte härtere Sparmaßnahmen an. Der Kurs der Wallgreens-Aktie brach nach den Neuigkeiten zeitweise um fast elf Prozent ein.

Damit fiel der Kurs im frühen US-Handel auf den tiefsten Stand seit der Übernahme von Alliance Boots durch die Apothekenkette Walgreens Ende 2014. Zuletzt lag das Papier noch mit 9,0 Prozent im Minus bei 28,75 US-Dollar und war damit klares Schlusslicht im US-Leitindex Dow Jones Industrial . Im Jahr 2015 hatte die Aktie in der Spitze noch mehr als 97 Dollar gekostet. Allein seit Anfang 2023 hat sie fast ein Viertel an Wert eingebüßt.