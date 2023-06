Am Nachmittag könnte es dann volatiler werden. Das spannendste Ereignis des Tages findet im portugiesischen Sintra statt, wenn die Chefs der weltweit wichtigsten Zentralbanken miteinander über Geldpolitik sprechen.

Die Anleger erhoffen sich hier Hinweise darauf, dass ein Übermaß an Zinsanhebungen kontraproduktiv sein könnte. Die Anleihekurve in Deutschland ist so stark invertiert wie zuletzt vor über drei Jahrzehnten. Die Rentenmärkte signalisieren also eine baldige wirtschaftliche Abschwächung bis hin zu einer Rezession. Auch das Verbrauchervertrauen in Deutschland sinkt trotz fallender Inflationsraten, weil sich die wirtschaftlichen Perspektiven eintrüben. Das Problem bleibt die Hartnäckigkeit, mit der sich die Kerninflation auf hohem Niveau halten kann.