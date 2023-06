Allianz steckt seit dem letzten großen Aufschwung und November 2022 in einer großen Seitwärtsspanne, diese wird durch die Kursmarken von 192,84 und grob 228,40 Euro begrenzt. Nachdem Anfang Mai noch ein frisches Jahreshoch gelungen war, kam es anschließend zu Verlusten in den Bereich von rund 200,00 Euro. Im Juni startete schließlich eine Gegenbewegung, zusammen mit der Kursentwicklung aus Anfang Mai hat sich eine eindeutig inverse SKS-Formation als Trendwendemuster festgesetzt und wird versucht im heutigen Handelsverlauf aufgelöst zu werden.

Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb von 213,00 Euro könnte der Allianz-Aktie zu dem gewünschten Turnaround mit anschließendem Kurspotenzial an 216,35 Euro verhelfen, ein Kurslückenschluss würde dagegen Notierungen um 220,20 Euro erfordern. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird aber das aktuelle Jahres bei 228,40 Euro angesteuert, was aus der Berechnung der inversen SKS-Formation hervorgeht. Auf der Unterseite kann nur ein Bruch des EMA 200 zu neuerlichen Abschlägen in den Bereich von 200,00 Euro führen.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz: