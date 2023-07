Spannung! Warten auf das Fed-Protokoll! Und: HVs bei Ströer und Voestalpine

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!

Konjunkturdaten

Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 Uhr, Japan: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 Uhr, China: Caixin PMI Dienste 06/23

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 05/23

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 05/23

09:15 Uhr, Spanien: PMI Dienste 06/23

09:45 Uhr, Italien: PMI Dienste 06/23

09:50 Uhr, Frankreich: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 Uhr, Deutschland: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 05/23

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 05/23

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (endgültig)

20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll vom 14.6.23

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

