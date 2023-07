30.06.2023 - Zu Jahresbeginn war die Stimmungslage an den Märkten eher verhalten. Die hohen Inflationsraten, obwaltende Rezessionsängste und vor allem das gewaltige Ausmaß geldpolitischer Straffung rund um den Globus veranlassten die Strategen, für das erste Halbjahr 2023 eher so etwas wie „Schaukelbörsen“ zu erwarten. Wie wir mittlerweile wissen, kam es dann doch anders. Angetrieben von der Euphorie über die Chancen der „Künstlichen Intelligenz“ schoben die Technologiewerte die wichtigen Aktienindizes deutlich nach vorn. S&P 500 und DAX gehen mit Gewinnen von rund 15 Prozent ins zweite Halbjahr, das Plus im Nasdaq Composite ist sogar doppelt so groß.

Dass dabei nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigt schon der Blick auf den Dow Jones Index. Dieser hat lediglich ein Plus von drei Prozent erzielt. Tatsächlich wurde die Börsenrallye nur von wenigen Titeln befeuert. Die breite Masse der Aktien wies eher eine Performance im einstelligen Bereich auf. Vor dem Hintergrund der fortgesetzten geldpolitischen Straffung ist aber auch eine Performance von 5-10 Prozent respektabel. Die ursprüngliche Vermutung, Fed und EZB würden ihren Zinsanhebungszyklus im Laufe des Frühjahrs beenden, erwies sich als nicht haltbar. Zu Jahresbeginn wurde der Leitzinsgipfel noch bei 5 Prozent (Fed) bzw. 3½ Prozent (EZB) gesehen. Mittlerweile sind Anhebungen bis auf mindestens 5½ Prozent durch die Fed und 4 Prozent durch die EZB wahrscheinlich.

...