Alan Newman, ein weltweit anerkannter Experte für innovatives Banknotendesign, wechselt von De La Rue zu Meta Materials

Mit seinen drei Jahrzehnten an der Spitze des weltweit führenden Banknotendesign- und Produktteams ist Newman der ideale Mann, um den modernen Nanooptik-Technologien von Meta Materials einen weiteren Innovationsschub zu verpassen

HALIFAX, NOVA SCOTIA / ACCESSWIRE / 5. Juli 2023 / Meta Materials Inc. („META“) (NASDAQ: MMAT) (FWB: MMAT), ein Weltmarktführer auf dem Gebiet moderner Materialien und Nanotechnologien, gibt die Ernennung von Herrn Alan Newman zum Chief Product Officer for Authentication und zum Managing Director seiner neuen Banknote and Authentication Business Unit bekannt. Herr Newman wird mit Wirkung zum 5. September 2023 dem President und CEO von META unterstellt sein.

Herr Newman wird als Koryphäe der Banknotenbranche gefeiert und kann auf eine glanzvolle Karriere von mehr als 35 Jahren zurückblicken. Er gilt allgemein als einer der weltweit führenden Experten der Branche. Sein Scharfsinn bei der Förderung innovativer Entwicklungen und sein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass De La Rue unangefochten den Status als Vorzeigeunternehmen im Banknotendesign hält.

Bei De La Rue war Herr Newman Wegbereiter für den kometenhaften Aufstieg des Designteams, das sich heute als Vorreiter der Branche behaupten kann. Unter seiner visionären Führung errang das Team beispiellose Erfolge. Auf sein Konto geht unter anderem die Gestaltung von über 600 bahnbrechenden Banknotendesigns, die heute weltweit in Umlauf sind. Und unter seiner Leitung wurden dem Team, das sich damit brüsten kann, 30 % aller neuen Banknotendesigns der Welt auf den Markt zu bringen, seit dem Jahr 2008 insgesamt 14 begehrte internationale Designpreise verliehen.

George Palikaras, der President and CEO von META, brachte seine große Begeisterung über diesen wichtigen Meilenstein zum Ausdruck. „Es ist ein großes Privileg für uns, einen so renommierten Branchenexperten wie Alan Newman in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen“, erklärte er. „Seine richtungsweisenden Beiträge zur innovativen Produktentwicklung bei den führenden Banken der Welt sprechen Bände. Wir sind überzeugt, dass Alan mit seinem Erfahrungsschatz, seinen guten Beziehungen und seinem scharfen Verstand der perfekte Mann ist, um der Strategie von META einen kräftigen Entwicklungsschub zu verpassen und ungeahnte Möglichkeiten für uns zu erschließen.“