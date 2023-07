Overbought: Das sind die am meisten überkauften Aktien an der Wall Street

Trotz dieser massiven Gewinne erwarten einige an der Wall Street in der zweiten Jahreshälfte Volatilität und wahrscheinlich Gewinnmitnahmen von Anlegern, die von der Rallye profitiert haben. In Verbindung mit sich verändernden technischen Daten könnte dies zu einer Seitwärtsbewegung oder einem leichten Rückschlag beim S&P 500 führen, so Anna Han, Aktienstrategin bei Wells Fargo Securities. "Die technischen Daten deuten darauf hin, dass diese von den Megacaps angeführte Rallye überzogen war", wird sie von CNBC zitiert.

Einige Aktien scheinen besonders heiß gelaufen zu sein. Marktteilnehmer bezeichnen diese auch als überkauft oder ‚overbought‘. Eine Aktie gilt als überkauft nach einer relativ langen oder sehr starken Kursbewegung nach oben. Je höher der Kurs – oft in meist recht kurzer Zeit – gestiegen ist, desto weniger sind Anleger dann noch bereit, auf diesem hohen Niveau weiter zu kaufen. Es kann eine Gegenreaktion folgen: Anleger, die den hohen Kurs zu neuen Verkäufen (Short-Positionen) nutzen, sorgen manchmal für eine schnelle und starke Gegenbewegung nach unten.

Eine technische Indikation bietet der Relative Strength Index (RSI), ein Maß für die Dynamik einer Aktie. Ein RSI-Wert von 70 oder mehr über einen Zeitraum von 14 Tagen bedeutet in der Regel, dass eine Aktie überkauft ist. Hier sind die zehn derzeit am meisten überkauften Aktien aus dem S&P 500:

Aktie RSI American Airlines 84,90 AmerisourceBergen 85,15 Fiserv 87,68 Universal Health Services 88,21 Ulta Beauty 88,33 TransDigm Group 89,11 Philip Morris International 89,44 Delta Air Lines 90,76 Southwest Airlines 92,11 Take-Two Interactive Software 93,54

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion