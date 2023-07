Schließt der Index darunter, würde aus technischer Sicht eine Trendwendeformation aktiviert. Andernfalls hält die Unterstützung erneut und könnte die Basis für einen neuen Anstieg werden. Aber es scheint, als wäre die Luft aus dem DAX erst einmal raus. Auch das Zeitfenster positiver saisonaler Rahmenbedingungen schließt sich mit jedem fortschreitenden Handelstag. Einige Händler haben vor diesem Hintergrund ihre Bücher bereits geschlossen und bereiten sich auf die Sommerpause vor.

Dass mit wieder fallenden Energiepreisen die deutsche Industrie den stärksten Auftragszuwachs seit drei Jahren verzeichnen kann, ist eine gute Nachricht für die Börse. Dass die Situation aber alles andere als stabil ist, zeigt der weiterhin messbare Rückgang im Dreimonatsvergleich. Allerdings lassen auch die Engpässe bei den Unternehmen nach. Das passt zu dem in dieser Woche bereits gemeldeten Rückgang der Erzeugerpreise. Alles in allem ist also erst einmal eine leichte Entspannung der Lage in der verarbeitenden Industrie zu beobachten, aber das Geschäft bleibt trotzdem mau.