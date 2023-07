Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.07.2023

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



APPH ernennt Bruno Wohlschlegel zum neuen CEO ab 1. September

Der Aufsichtsrat von APONTHIS PHARMA hat gestern in einer außerordentlichen Sitzung mit sofortiger Wirkung den Rücktritt aus persönlichen Gründen vom CEO Karlheinz Gast zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig hat der AR Herrn Bruno Wohlschlegel für die Dauer von 2 Jahren zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden ab dem 1. September 2023 bestellt. Herr Wohlschlegel blick auf eine langjährige Erfahrung im Pharmaumfeld zurück. Er war u.a. Geschäftsführer der Merck Serono GmbH und hat davor das Europageschäft der Merck KGaA verantwortet. Bis zum 1. September führt Thomas Milz die Gesellschaft als Alleinvorstand.



Stärkerer Fokus auf Profitabilität erwartet: Das Unternehmen hat in den vergangen zwei Jahren große Fortschritte in der klinischen Evidenz für die Vorteilhaftigkeit der Single Pill-Therapie erwirken können. Zudem wurde die Pipeline an Produkten gegenüber dem Zeitpunkt des IPO weiter ausgebaut bereits 4 neue Präparate auf den Markt gebracht. Gleichzeitig steht das Unternehmen aber profitabilitätsseitig schlechter da als zum Zeitpunkt des IPO. Zudem hat die Kredibilität des Managements mit der massiven Gewinnwarnung nur wenige Wochen nach Veröffentlichung der ursprünglichen Guidance stark gelitten. Entsprechend erscheint es uns konsequent, eine Neuausrichtung an der Spitze des Unternehmens einzuleiten, auch wenn Herrn Gast ein großer Anteil des Aufbaus von APONTIS PHARMA und dem Single Pill-Geschäft in Deutschland zu verdanken ist. Aufgrund der Management-Erfahrung von Herrn Wohlschlegel gehen wir davon aus, dass die künftige Ausrichtung des Unternehmens und des Produkt-Portfolios noch konsequenter an kaufmännischen und operativen Grundsätzen ausgerichtet wird.



Abwartendes Sentiment wahrscheinlich: Es ist u.E. anzunehmen, dass bis zur Einarbeitung von Herrn Wohlschlegel keine neuen Aussagen zur aktuellen und mittelfristigen Perspektive des Unternehmens getätigt werden. Sofern es aus Sicht des neuen Vorstandes die Notwendigkeit für Anpassungen geben sollte, dürfte dies u.E. noch in den Zahlen für 2023 Berücksichtigung finden. Entsprechend könnten wir uns vorstellen, dass Investoren derzeit eine eher abwartende Haltung einnehmen.



Fazit: Wir können die Veränderung im Management der APONTIS PHARMA nachvollziehen. Ob und in welcher Form Anpassungen im Hinblick auf die aktuelle Unternehmensstruktur bzw. das Produktportfolio vorgenommen werden, ist auf Basis des derzeitigen Informationsstands nicht absehbar. Wir halten solche Schritte aber weder für selbstverständlich noch unmöglich. Entsprechend dürfte der Kapitalmarkt u.E. eine eher abwartende Haltung einnehmen. Fundamental sehen wir das unverändert große Potenzial der Single Pill-Pipeline des Unternehmens auf dem aktuellen Kursniveau nicht reflektiert und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 20,00 Euro weiterhin zum Kauf.







Die APONTIS PHARMA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 8,16EUR gehandelt.