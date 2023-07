Coca-Cola Femsa: Warum Bill Gates und Goldman Sachs auf diese Aktie setzen!

Sein angestammtes mexikanisches Biergeschäft veräußerte Femsa 2010 an Heineken im Tausch gegen eine 20 prozentige Beteiligung am niederländischen Brauereikonzern – daher nun der Produktionsfokus von Femsa auf nichtalkoholische Getränke. 2022 hat das Unternehmen seinen Umsatz um ca. 16,2 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar gesteigert und dabei den Ertrag um fast 20 Prozent auf 952 Millionen US-Dollar verbessert. Ähnlich hohes Wachstum ist für das laufende Jahr avisiert.

Wachstumstreiber ist der Erfolg der Convenience-Store-Kette OXXO in Mexiko, die in den vergangenen zehn Jahren ihr EBITDA mehr als verfünffacht hat. Diese Entwicklung hat bislang keinen Niederschlag im Aktienkurs gefunden, da Femsa durch eine Vielzahl an Beteiligungen in Latein- und auch Nordamerika sowie das 20-Prozent-Paket an Heineken von vielen Kapitalmarktteilnehmern als Mischkonzern eingestuft wird, was zu Bewertungsabschlägen führt.

Femsa hat nun kommuniziert, sämtliche Heineken-Aktien zu verkaufen und sich von Beteiligungen in Nordamerika zu trennen. Es entsteht ein fokussierter Abfüllriese mit hochprofitablem Einzelhandelskonzept und hohen Wachstumsraten. Das allein dürfte den Kurs beflügeln. Hinzu kommt die Aussicht auf Sonderausschüttungen der zufließenden Mittel aus den Desinvestitionen und gegebenenfalls Aktienrückkäufe.

Hinweis: An deutschen Börsen ist der Titel nur als ADR, aber nicht als Originalaktie handelbar.

Autor: Stefan Preuß

