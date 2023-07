Auf Regen folgt Sonnenschein: Solar-Aktie SunPower vor Kursverdopplung?

Der Analyst Pavel Molchanov von der Investmentbank Raymond James hat das Solarenergieunternehmen von "Outperform" auf "Strong buy" hochgestuft. Seiner Meinung nach seien die Bedenken über das Engagement des Unternehmens in Kalifornien angesichts des wenig durchdrungenen US-Solarmarktes für Privathaushalte übertrieben. "Die einzige wirkliche Sorge bei SunPower ist das überdurchschnittliche Engagement in Kalifornien: Der Bundesstaat machte 2022 die Hälfte des Kundenzuwachses von SunPower aus", so Molchanov.

Und weiter: "Dieses Übergewicht in Kalifornien hat SunPower nicht daran gehindert, im Jahr 2023 weiter zu wachsen, da das Unternehmen einen Zuwachs von 90.000 bis 110.000 Kunden erwartet, was einem Anstieg von 20 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Selbst wenn der Zuwachs am Ende nur zehn Prozent beträgt, wäre das immer noch mehr als der gesamte US-Markt".