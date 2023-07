JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Der neue Finanzchef John Dietrich bringe als vorheriger Lenker von Atlas Air Worldwide über dreißig Jahre Erfahrung im Bereich Luftfracht mit, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sprach von einer soliden Wahl. Dietrich bringe Expertise mit für das größte Geschäftsfeld von Fedex, in dem es auch das meiste Verbesserungspotenzial gebe./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 20:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 20:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 232,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 251

Kursziel alt: 251

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m