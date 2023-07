Merz weist Vorwürfe wegen Äußerungen zum Umgang mit der AfD zurück

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat nach seinen umstrittenen Äußerungen zum Umgang mit der AfD Vorwürfe auch aus den eigenen Reihen zurückgewiesen. "Ich habe von dem, was ich gestern Abend gesagt habe, nichts zurückzunehmen", sagte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Ich habe schlicht und ergreifend die Wirklichkeit beschrieben, dass nämlich in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister und in Thüringen ein Landrat gewählt worden ist von der Mehrheit der Bevölkerung. Und dass alle Parteien jetzt in dieser Stadt und in diesem Landkreis mit diesem Wahlergebnis umgehen müssen", betonte Merz. "Daraus abzuleiten, ich hätte den Weg geöffnet für die Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene ist wirklich völlig abwegig."